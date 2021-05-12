Кишинёв, , 12:52 — REGNUM Властям Молдавии пришлось закупать вакцину от COVID-19 у китайской компании Sinovac по завышенным ценам. Об этом 12 мая сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык в эфире телеканала TVR Moldova.

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Чиновница рассказала, что в Китае было закуплено 100 тыс. доз препарата по цене $13,5 за дозу, что значительно дороже, чем ряд других вакцин. По словам главы минздрава, это была вынужденная мера, так как в стране было нужно проводить прививочную кампанию, а других предложений приобрести вакцину не было.

«Это было вынужденное решение в соответствии с действовавшими обстоятельствами. На том этапе доступность вакцины в стране была очень низкой, у страны не было других предложений, кроме того, что поступило из Китая», — сказала Затык.

Она добавила, что в конце мая ожидается поставка в Молдавию новой партии вакцины Pfizer в качестве гуманитарной помощи. Всего Кишинёву пообещали в рамках программы COVAX бесплатно передать 1,4 млн доз вакцин от COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии, согласно официальным данным, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 185 тыс. человек.

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