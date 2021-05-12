Донецк, , 12:49 — REGNUM Село Григоровка, расположенное на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), подверглось обстрелу из минометов со стороны силовиков Украины. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что огонь велся со стороны села Гранитное, которое находится под контролем украинских вооруженных сил, в 10:45 (совпадает с мск). Также указывается, что в направлении села Григоровка было выпущено семь мин калибром 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 11 единиц боеприпасов.