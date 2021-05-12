Одинцово, Московская область, , 12:46 — REGNUM В гостинице на территории села Юдино Одинцовского городского округа Подмосковья 10 мая был обнаружен труп женщины. Об этом 12 мая сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

На теле женщины были обнаружены повреждения в области лица и шеи. Представители правоохранительных органов произвели осмотр места происшествия и допросили сотрудников гостиницы.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение лица, причастного к совершенному преступлению. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

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