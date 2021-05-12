Сеул, , 12:50 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 12 мая встречу с советником по внешней политике премьер-министра Монголии Мунхжином Батсумбэром, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе встречи стороны обсудили пути развития двусторонних отношений, а также договорились укрепить сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Южнокорейский дипломат также призвал монгольскую сторону поддержать усилия Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, советник по внешней политике премьер-министра Монголии подтвердил неизменную позицию официального Улан-Батора по данному вопросу.