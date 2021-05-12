Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Активистка Алёна Смышляева, желающая стать депутатом Законодательного собрания Свердловской области от партии «Яблоко», оскорбила память прославленной матери Марии Фроловой, потерявшей восемь сыновей в Великой Отечественной войне. Сообщение оскорбительного толка Смышляева разместила в Facebook.

Мария Фролова за свою жизнь воспитала 12 сыновей, восемь из них пали смертью храбрых на фронтах войны. Памятник Фроловой установили в Задонске (Липецкая область) в год 60-летия Великой Победы. Однако Смышляева посмела оскорбить память женщины.

«Для того, чтобы это не повторилось никогда, матерям нужно признать, что женщина, которой поставили памятник, — — дура», — написала активистка.

Заявления Смышляевой уже вызвали осуждение других горожан. «Какой нормальный человек мог такое сказать? — сообщил корреспонденту ИА REGNUM блогер, ведущий проекта «Урал Live» Сергей Колясников. — Здесь нет морали, бессмысленно искать мораль, взывать к чему-то. Видно, что это больные люди».

Собеседник агентства вспомнил, что Смышляева в своё время дала старт протестам против строительства храма Святой Екатерины, повалив забор и забравшись на дерево. «Какой нормальный человек сделал бы это? Их кураторы используют психически нестабильных людей», — считает блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, после протестов родственники активистки настояли на том, чтобы забрать у неё детей. Родственники распространяли о Смышляевой негативную информацию, сообщала активистка.

Читайте также: У зачинщицы «скверного» протеста в Екатеринбурге отобрали детей