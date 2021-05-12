Киев, , 12:58 — REGNUM 79% жителей Украины не поддерживают идею продажи земли иностранцам, почти столько же выступает за проведение референдума по данному вопросу. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба социологического агентства «Рейтинг» со ссылкой на результаты своего исследования.

77% опрошенных считают, что по вопросу продажи земли иностранцам следует провести референдум. В нём точно готовы принять участие 58% опрошенных и 17% — вероятно примут участие.

При этом 79% респондентов выступают против продажи земли иностранцам, а 15% поддерживают данную идею.

Опрос проводился с 23 по 27 апреля 2021 года на всей подконтрольной Украине территории, всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних граждан страны.

Напомним, ранее Верховная рада Украины разрешила иностранцам покупать землю несельскохозяйственного назначения вне территории населённых пунктов. Право распоряжаться этой землёй передали местным общинам.

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