Москва, , 12:44 — REGNUM С начала 2021 года по март включительно в РФ больше всего новых пикапов было продано в Ханты-Мансийском АО. Об этом 12 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за первый квартал 2021 года в России было куплено 1895 новых пикапов. Это на 27,6% меньше, чем было продано в прошлом году. В Ханты-Мансийском АО за это время был реализован 191 новый пикап — на 19% меньше, чем год назад.

На втором месте по числу проданных пикапов в региональном рейтинге оказалась Москва. В российской столице за отчетный период продажи пикапов составляли 157 единиц — на 47% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где продажи пикапов упали на 37,5%, до 120 машин.

Кроме того, в пятёрку регионов по числу проданных пикапов вошли Московская область (74 ед.; — 20%) и Красноярский край (66 ед.; — 30,5%).

Напомним, по продажам автомобилей с пробегам по итогам первого квартала 2021 года в региональном рейтинге лидирует Московской области, где было продано 62 346 подержанных автомобилей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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