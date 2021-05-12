Анкара, , 12:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Иерусалиме. Об этом 12 мая сообщили в администрации главы Турции, передаёт агентство Anadolu.

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Эрдоган отметил, что Совет Безопасности ООН должен вмешаться в этот вопрос до дальнейшей эскалации кризиса и дать чёткие указания о прекращении нападений на Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель израильской Армии обороны заявил, что с момента начала обстрелов по территории Израиля со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет. При этом 850 ракет пересекли границу Израиля, ещё 200 упали в самом секторе Газа. В общей сложности в стране от них погибли пять человек.

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Напомним, обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в ночь на 8 мая.