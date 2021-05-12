Москва, , 12:39 — REGNUM В официальных визовых центрах Болгарии в России, которые обслуживает компания VFS Global, возобновлена выдача виз гражданам РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Краткосрочную визу в Болгарию тип «С» можно получить в 22 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Иркутске, Казани, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Омске, Перми, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке, Калининграде и Екатеринбурге.

Далее поэтапно будут возобновлять работу визовые центры Болгарии в других 37 городах России. Оформление визы обойдется в 52 евро (консульский сбор 35 евро + сервисный сбор 16,8 евро).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 мая 2021 года, Россия официально не возобновила прямое авиасообщение с Болгарией.

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