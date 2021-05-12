Калуга, 12 мая 2021, 13:19 — REGNUM В сквере матери на Правобережье Калуги по предложению депутатов будет организовано место для возложения цветов в память погибших 11 мая в гимназии № 175 города Казани. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу Калуги.
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Городской голова Калуги Дмитрий Денисов в социальных сетях выразил искренние соболезнования родным погибших в казанской трагедии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В связи с событиями в Казани, в калужских образовательных учреждениях приняты дополнительные меры по усилению пропускного режима.
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