12 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Несмотря на усиленную пропаганду на Западе якобы «решающего вклада» в победу над нацистской Германией и милитаристской Японией США и Великобритании, честные британцы подвергают эти утверждения сомнению.

Анатолий Кошкин, , 13:26 — REGNUM Журналисты британской Daily Mail при анализе речи президента РФ Владимира Путина на параде, посвященном 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, обратили внимание на следующие слова Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России:

День победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе».

И, несмотря на усиленную пропаганду на Западе якобы «решающего вклада» в победу над нацистской Германией и милитаристской Японией США и Великобритании, честные британцы подвергают эти утверждения сомнению, указывая на главную роль в сокрушении зачинщиков Второй мировой войны на западе и востоке именно Советского Союза. В подтверждение один из читателей Daily Mail приводит цифры потерь: «Советский Союз — 24 миллиона человек. Великобритания, США — по 350 тысяч. В его словах (Путина) есть смысл».

Ему вторит соотечественник: «Путин сказал, что русские в одиночку участвовали во многих ключевых сражениях, и это правда. Я уверен, что без огромных усилий со стороны России исход войны был бы другим. Свободный мир в огромном долгу перед Россией за ее жертвы, и ее решающий вклад в победу требует большего признания».

Знают на берегах Туманного Альбиона и то, что материальная помощь США и Великобритании истекавшему кровью советскому народу была отнюдь не бескорыстной. «Великобритания трусливо остановила свои северные конвои после первых потерь. Британия и США были плохими союзниками. И важно подчеркнуть, что Россия платила золотом, платиной, бриллиантами и мехами за так называемую помощь», — справедливо отмечает еще один британский пользователь.

Владимир Путин на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Kremlin.ru

Ниже предлагаются отклики читателей газет The Times и Daily Mail в переводе ИноСМИ, которые свидетельствуют о том, что, оказывается, далеко не все жители Великобритании находятся в плену злонамеренной и во многом нечестной, если не сказать лживой, пропаганды о якобы возрастании агрессивности России, ее угрозе Западу. Думаю, в комментариях эти откровенные высказывания не нуждаются.

Brit in Europe: «Россия сама по себе — это загадка. На самом деле, в ней есть прекрасные обычные люди, удивительное культурное наследие, трагическая история, которая делает мышление россиян таким ярким! Мне кажется сущим позором то, что мы ссоримся с этой страной…»

Cxg7: «И другая сторона этой загадки: почему это Запад думает, что Россия собирается на него напасть и считает ее своим врагом номер один?!»

Joseph G: «Возможно, у России не так много денег, но и Путин, и Си Цзиньпин остры, как бритвы, тогда как большинство наших лидеров стоят всего в нескольких шагах от их памятных мавзолеев! К тому же и Россия, и Китай создают своих блестящих инженеров, в то время как мы занимаемся вопросами гендерной трансформации и другими идиотскими проблемами!»

James Wheeldon: «Вчера Путин восхвалял советский народ за «освобождение Европы от чумы нацизма». В общем, это правда: советские потери и достижения в войне были намного, намного больше, чем у западных союзников. Однако Путин лукавит, утверждая, что Россия находится под угрозой возрождения агрессии в нацистском стиле со стороны Запада. Проблемы-то как раз и создают его авторитарная диктатура и его отказ принять нормы цивилизованных отношений между странами».

David Steer: «Та же старая скучная русофобия. Такие статьи показывают, что авторы понятия не имеют, что такое День Победы. Возможно, стоит подумать о том, что потеря 27 миллионов человек в войне действительно влияет на национальное мышление? А что касается всех антироссийских и антипутинских комментариев… Ну что же, продолжайте в том же духе. Это просто демонстрирует ваше невежество. Это те же старые скучные комментарии, публикуемые в этот день каждый год, потому что вы не можете согласиться с тем, что русские предпочитают вспоминать павших и напоминать всем, что они больше никогда не хотят так страдать».

Красноармейцы у здания Рейхстага. Берлин. 1945

Kevin Laughlin: «Да, России приходится задумываться о своей обороне, как стране, которая за последние годы столько потеряла в процессе постоянного расширения НАТО на Восток».

Peter Blair: «А кто им ставит такую великолепную хореографию марша и мужчин, и женщин? Хореографы Большого театра?»

Bromure: «Россия —подлинный герой Второй мировой войны!»

Hunter7 — Laptop: «Восток есть Восток, а Запад есть Запад! Русские демонстрируют свою гордость и патриотизм, а мы возимся со своим гендерным идиотизмом!»

Michelle: «Я не буду судить о русских и китайцах по тому, что делают или не делают их лидеры. Никто не хочет войны, и русские, и китайцы видели, как за последние восемь лет свободы в их странах только росли, в то время как американцы у себя в США видели их спад. Никакие СМИ, социальные или мейнстримные, не убедят меня в обратном. Люди просто хотят жить, а не воевать, чтобы защищать какие-то невидимые линии, проведенные лидерами, которые их обманывают. Именно США — это та страна, которая должна вести себя подобающим образом…»

Hannah: «На самом деле, у Путина более высокий рейтинг одобрения в своей стране, чем у любого лидера, которого я видел в Западной Европе, — и по очень простой причине. Он принес стабильность и значительно улучшил условия жизни населения. Ситуация была невыносимой в 90-е годы — он решил эти проблемы и вернул России достоинство. Пока он будет это делать — он будет нравиться людям. День Победы — популярный национальный праздник с пикниками в парках, исполнением известных всем песен и приветствием весны. Во Второй мировой войне погибло около 25 миллионов россиян — больше, чем где-либо еще — и это честь им и другим, кто воевал. Если это заставляет русских праздновать — в чем проблема? Это день их памяти, но, в отличие от торжеств в Великобритании, он более оптимистичный и воодушевляющий. Я не русский, но я это испытал, и это весело и позитивно. Их праздник не о вражде, а о мире и национальной гордости».

Trios: «Мне парад понравился. А прохождение военной техники — это величественно! Спасибо, Россия!»

Respect Earth: «Да, это все не в западном стиле либеральной фальшивой идеологии «воук». Парад прошел в русском духе, в том духе, который воодушевляет и самоутверждает россиян, заставляет их гордиться своей родиной. А еще для них есть и соответствующий бонус: мы должны признать, что нам нужно считаться с их мощью!»

illuminated_one: «Россия — это одна из последних оставшихся в Европе стран, которая защищает свою историю и традиции. Я завидую им!»

TVL178 Mike: «Так здорово видеть путинских женщин-военных такими женственными!»

Crcharley: «Правильно! А то западные женщины сегодня сами выглядят, как танки!»

Artusov: «Парады Победы, которые стали ежегодным мероприятием только после распада Советского Союза в 1991 году, также проходили в воскресенье в десятках городов по всей стране… Парады Победы проводятся с 1945 года. Трудно переоценить влияние Второй мировой войны на психологию русских. Война была временем невероятных страданий и одновременно национальной гордости. Этим объясняется близкая почти что к паранойе тревога русских за безопасность своих границ. Помните, что без Сталинграда немцы могли бы оккупировать всю Европу. (Экономически, как говорят многие, они до сих пор это и делают)».

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945

Miss Marie: «Как вы думаете, кому пришла в голову идея Европейского союза? Германии! Германия хотела контроля над Европой и смогла добиться этого другим способом, без войны, а большинство стран купились на это, и теперь контролируются ЕС. Ангела Меркель много говорит о том, как должен поступать ЕС, даже если миллионы «беженцев» незаконно пересекают наши границы. И теперь мы должны поддерживать их и обеспечивать их жильем и материальными благами. Этих людей, которые никогда не интегрируются в наше общество! Да, Германия выиграла «великий захват Европы». Хорошо, что Великобритания ушла из ЕС».

The Ant Hill Mob: «Гимн России такой звучный и мощный! Даже если вы не русский, он так здорово звучит для вас!»

Jamara: «Да уж признайтесь вы все! Вами владеет не русофобия, а путинофобия!»

Owenjonesfannydodger: «Те, кто поклоняется США, заявляют, что они выиграли Первую мировую войну для Европы. Это совсем не так! США не вступали в Первую мировую войну до тех пор, пока немцы уже не были побеждены! Американцы запрыгнули в войну буквально «за час до ее окончания»! Какая великая нация! Громко утверждать о своей решающей роли в победе в войне, когда миллионы уже отдали в ней свои жизни, чтобы спасти человечество! Историю можно переписать, но настоящая история не лжет!»

Poppy Clarke: «Наша победа во Второй мировой войне была достигнута благодаря русским. Я помню те дни и знаю, насколько непопулярны были американцы во время войны и после нее. В Европе американцы были напуганы тем, что мы будем благодарны русским и китайцам за то, что они нас спасли. И поэтому генерал Макартур переписал историю».

EmmaRoyd: «Будучи русскоговорящей, я провела много времени в бывшем СССР, а также в США, я могу сказать, что у нас, британцев, гораздо больше общего и более похожее отношение к жизни с русскими, чем с американцами. Если бы русские все говорили по-английски или мы говорили бы по-русски, это быстро стало бы очевидным. К сожалению, СМИ и политики могут нам только лгать, потому что мы с русскими не понимаем друг друга».

Lee Albison: «Российская Красная армия стала катализатором окончания Второй мировой войны. США и их паранойя создали Холодную войну. В конце Второй мировой войны появилась возможность установить более тесные связи с Россией, что принесло бы пользу всему миру. Американские амбиции просто не могли принять тот факт, что не американцы выиграли войну, и поэтому они переписали историю, объявив себя победителями войны, и даже не уважая подвиг Великобритании, которая воевала во Второй мировой войне долгие четыре года».

Tacit: «Я смотрел сегодня утром парад Победы на Красной площади и был впечатлен. Счастливые улыбающиеся люди, которые явно были исполнены ощущения своей важности для своей страны. Путин как лидер России заботится о своей стране и по-прежнему пользуется большой популярностью. Если бы только у нас здесь были ему подобные. Не верьте всей пропаганде, которую изрыгают западные СМИ. Кстати, я живу в Великобритании и по национальности британец».

Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Kremlin.ru

SpeakTruly: «Как было бы здорово, если бы наши девушки из Эссекса и Ньюкасла в военной форме промаршировали, как эти юные русские леди. Вот бы мы погордились ими!»

Em123456789: «Посмотрите на эту иронию судьбы! В России сейчас все открыто: рестораны, кинотеатры, музеи, выставки, парки! И никаких локдаунов! А количество инфицированных снижается и приблизилось к числу зараженных в Великобритании, при том что население России почти втрое больше! И на параде войска идут БЕЗ МАСОК и с улыбками на лицах! Вы могли когда-то представить себе, что в России будет больше свободы, чем в Соединенном Королевстве?!»