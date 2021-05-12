Казань, , 13:03 — REGNUM В Татарию 12 мая прибыл с рабочим визитом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сразу по прилету в Казань он вместе с главой республики Рустамом Миннихановым и полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым посетили детскую республиканскую клиническую больницу, где находятся школьники, пострадавшие 11 мая во время нападения на гимназию №175.

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Бастрыкин узнал о состоянии детей и пообщался с их родственниками. Он заверил, что для выяснения причин трагедии будут приложены все усилия.

Затем делегация возложила цветы к мемориалу у стен школы №175.

В настоящее время врачи в условиях стационара оказывают помощь 23 пострадавшим. Состояние шестерых детей остается тяжелым, у двоих — крайне тяжелое. Остальные пострадавшие — стабильны, сообщает пресс-служба главы РТ.

ИА REGNUM напоминает, в казанских больницах готовят к перевозке в федеральные медцентры пострадавших во время стрельбы в школе. По промежуточным итогам консилиума принято решение о подготовке к транспортировке троих взрослых и пятерых детей.

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