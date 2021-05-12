Санкт-Петербург, 12 мая, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, для чего городу понадобилась новая компания по строительству тоннелей и станций метро. По его словам, это произошло из-за неконструктивной позиции владельцев ОАО «Метрострой», фактически сорвавших планы по строительству Петербургского метрополитена. Теперь городу приходится искать новые подходы для продолжения метростроительства.

АО «Метрострой» Тоннель метро

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор заявил, отвечая на вопросы депутатов после своего отчета перед депутатами Заксобрания.

Беглов напомнил, что строительство метрополитена — одна из самых сложных и затратных сфер строительства, его почти невозможно даже временно остановить, поскольку консервация уже пройденных тоннелей обходится дороже их достройки. При этом компания «Метрострой» отказалась передать городу часть своих акций, чтобы город мог в полной мере повлиять на финансовую и хозяйственную деятельность компании, фактически оказавшейся несостоятельной.

«Что городу оставалось делать? Остановить строительство метро? <…> Были приостановлены работы по отделке станций, чтобы вести метро. Они уже не такие дорогие (как проходка тоннелей, — прим. ред.). «Метрострой» враскорячку встал: с одной стороны начал выбирать дорогие работы, а с другой — большие недоделки, и справедливая критика граждан за протечки, за поломку эскалаторов и многое другое. До сих пор мы ликвидируем многие недоделки, заставляем это делать, сами включаемся в этот процесс за свои деньги», — сказал губернатор.

С учетом всего этого Беглов считает правильным принятое решение о создании собственной городской компании — АО «Метрострой Северной Столицы», которая получит статус единственного исполнителя по строительству в городе метро.

«И мы будем через городскую компанию нанимать строителей, которые будут строить наше метро. Нам нужно сохранить проходки и работы, которые проводятся, чтобы не потерять деньги, и вводить новые станции, которые нужны городу», — добавил Беглов.

Также выступивший в Заксобрании вице-губернатор Максим Соколов отметил, что до 2024 года в Петербурге должны быть проложены 9 км путей и открыты три новых станции — «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект», с общим объемом финансирования 60 млрд рублей.

Чтобы увеличить количество веденных станций еще на четыре в те же сроки, городу необходимо федеральное финансирования строительства метро.