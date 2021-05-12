Брюссель, , 12:19 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту валового внутреннего продукта России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%, по сравнению с предыдущей оценкой, говорится в весеннем экономическом прогнозе ЕК.

Отмечается, что по итогам прошлого года экономика России снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось в ноябре.

Кроме того, Еврокомиссия улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 5,6% с 4,6%. Рост экономики ЕС в 2021 году может составить 4,2% .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустил доклад, согласно которому новая волна экономического кризиса накроет мир в 2025—2026 годах.

Для России эксперты рассматривают три сценария — это новая индустриализация, социальный разворот или же стабилизация текущих тенденций. Главными проблемами для России остаются борьба с бедностью и повышение производительности труда.

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