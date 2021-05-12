Горно-Алтайск, , 12:18 — REGNUM В Республике Алтай за первые десять майских дней 561 человек обратились к врачам из-за присасывания клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, наступил «пик численности клещей».

«Сейчас переносчиков особенно много и такая ситуация продлится 2, 5 месяца — до середины июля. В это время надо быть особенно осторожными, потому что активизировались таежные клещи — основные переносчики вируса клещевого энцефалита», — отметили в управлении.

С начала сезона специалисты исследовали 256 клещей, доставленных пострадавшими, 62 из которых оказались носителями вирусов. Так, в двух клещах обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 56 — боррелиоза, в четырёх — эрлихиоза.

Всего к настоящему времени в республике три человека заболели клещевым боррелиозом, ещё 11 — сибирским клещевым тифом.