Миллеровский район, Ростовская область, , 12:18 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области перед судом предстанут трое бывших сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, весной 2020 года обвиняемые склонили мужчину инсценировать незаконную добычу водных биоресурсов, сообщив ему ложные сведения об ответственности в виде административного штрафа. Правоохранители подделали документы о задержании нарушителя, изъятии незаконных орудий лова и якобы выловленных им карасей, сазана и раков. Мужчина попал под следствие.

Кроме того, один из обвиняемых в июне 2020 года за взятку проигнорировал заявление об угрозе убийством. При получении денег он был задержан.

Суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий, получении взятки и служебном подлоге.