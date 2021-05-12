Миллеровский район, Ростовская область, 12 мая 2021, 12:18 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области перед судом предстанут трое бывших сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.
Как полагают следователи, весной 2020 года обвиняемые склонили мужчину инсценировать незаконную добычу водных биоресурсов, сообщив ему ложные сведения об ответственности в виде административного штрафа. Правоохранители подделали документы о задержании нарушителя, изъятии незаконных орудий лова и якобы выловленных им карасей, сазана и раков. Мужчина попал под следствие.
Кроме того, один из обвиняемых в июне 2020 года за взятку проигнорировал заявление об угрозе убийством. При получении денег он был задержан.
Суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий, получении взятки и служебном подлоге.