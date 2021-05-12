Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Члены Совета исполнительных директоров Всемирного банка приняли решение о выделении Грузии нового кредита в размере €85 млн. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба представительства финансового института в Грузии.

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Сообщается, что средства предназначены для поддержки малых и средних предприятий, которые понесли убытки из-за пандемии. Предполагается, что деньги должны способствовать созданию новых рабочих мест.

«Особый акцент будет сделан на нуждах женщин-предпринимателей, изменениях климата и «зеленой» экономике», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что — это третий пакет финансовой помощи Всемирного банка Грузии, направленный на смягчение экономических последствий пандемии в стране. В июле 2020 года банк выделил на это €45 млн, а в сентябре того же года — €35,7 млн.