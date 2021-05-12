Ташкент, , 12:17 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путин и семья погибших в результате нападения на школу в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

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«Глубоко потрясен и опечален вестью о трагическом событии — стрельбе в школе в городе Казани, повлекшей гибель ни в чем не повинных детей и взрослых», — говорится в телеграмме.

Мирзиёев осудил «чудовищный акт насилия», которому нет оправдания, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «В этот тяжелый час весь многонациональный народ Узбекистана разделяет боль утраты вместе с народом России», — сказал глава республики.

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