Париж, , 12:19 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз на глобальный спрос на нефть в 2021 году, ожидая роста спроса на 5,4 млн баррелей в сутки, что на 270 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с прошлым отчетом. Об этом 12 мая сообщается в майском отчете МЭА.

«Согласно прогнозам, мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки от уровня 2020 года, что на 270 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в нашем предыдущем отчете», — говорится в отчете.

Также уточняется, что такое снижение связано с меньшим, чем ожидалось, потреблением нефти в Европе и США в течение первого квартала текущего года и с ухудшением прогнозов по спросу на нефть в Индии из-за недавно произошедшей в стране вспышки распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов заявил, что росту котировок 11 мая способствовало ослабление доллара, а также пересмотр прогноза на спрос на нефть со стороны ОПЕК.