Улан-Удэ, , 12:15 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ возле Дома дружбы народов появилось место памяти жертв трагедии в Казани. Местные жители начали сюда приносить цветы и игрушки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В здании находится офис национально-культурной автономии татар Бурятии.

Напомним, 11 мая в казанской школе молодой человек устроил стрельбу, убив девять человек, в том числе семь учеников. Ещё более двадцати человек пострадали.

В связи с этим глава БурятииАлексей Цыденовпоручил зампредам правительства проверить соблюдение всех мер безопасности в школах. В Улан-Удэ создадут межведомственную группу с участием силовых структур для работы по профилактике.

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