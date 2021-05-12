Улан-Удэ, 12 мая 2021, 12:15 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ возле Дома дружбы народов появилось место памяти жертв трагедии в Казани. Местные жители начали сюда приносить цветы и игрушки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В здании находится офис национально-культурной автономии татар Бурятии.
Напомним, 11 мая в казанской школе молодой человек устроил стрельбу, убив девять человек, в том числе семь учеников. Ещё более двадцати человек пострадали.
В связи с этим глава БурятииАлексей Цыденовпоручил зампредам правительства проверить соблюдение всех мер безопасности в школах. В Улан-Удэ создадут межведомственную группу с участием силовых структур для работы по профилактике.
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