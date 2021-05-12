Самара, , 12:17 — REGNUM Памятник «Призвание», посвященный среднему медицинскому персоналу, открыли в Самаре. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сообщается, что данная скульптурная композиция была открыта 12 мая на территории Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной в Международный день медицинской сестры. Она символизирует человеческое и гражданское достоинство работников среднего медицинского звена, которые самоотверженно выполняют свой долг.

Отмечается, что в регионе трудятся свыше 25 тысяч медицинских работников среднего звена разных специальностей, а Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной является одним из крупнейших образовательных организаций региона.