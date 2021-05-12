Саратов, , 13:04 — REGNUM В Саратовской области за сутки скончались еще три пациента, зараженных коронавирусом. По данным облминздрава на 12 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 986 человек.

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За сутки жертвами нового заболевания стали трое мужчин в возрасте от 63 до 82 лет.

Число активных больных снизилось на 71 пациента и на сегодняшний день составляет 4152 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 12 мая подтверждены 60 512 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 182 пациента, за все время — 55 374 человека.

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