Челябинск, , 12:12 — REGNUM В Челябинске бывшая сотрудница областного министерства тарифного регулирования предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального района. Следователи полагают, что в ноябре 2019 года эта женщина получила через посредника взятку в размере 50 тыс. рублей. Взяткодателем якобы выступил директор одной из фирм за совершение определённых действий в его пользу.

Дело уже передано в Центральный районный суд. В ближайшее время его рассмотрят.