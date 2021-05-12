Махачкала, , 12:12 — REGNUM Власти Дагестана держат под контролем ситуацию в средней школе села Гутатли Цунтинского района. В нее вмешалось министерство образования региона, которое добивается урегулирования конфликта, из-за которого 11 мая началась забастовка учителей.

Напомним, педагоги школы отказались вести уроки до тех пор, пока директором школы будет оставаться Ашура Ш. Как сообщало ИА REGNUM, уволенного за нарушения руководителя образовательного учреждения восстановили в должности по суду, однако учителя сообщили, что за 20 лет ее работы на посту директора она отличилась лишь скандалами и поборами.

«Министерство образования и науки РД держит ситуацию в Гутатлинской СОШ Цунтинского района под контролем. В селе работает примирительная комиссия», — говорится в сообщении минобра.

По данным ведомства, на место выехало руководство министерства образования и науки РД. После изучения ситуации администрации Цунтинского района было рекомендовано назначить руководителей сельской школы в соответствии с законодательством. В результате принято решение объявить 17 мая конкурс на замещение вакантной должности директора Гутатлинской СОШ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане учителя села Гутатли объявили забастовку