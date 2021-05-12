Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Власти Петербурга выплатили более 2,7 млрд рублей медицинским работникам, которые пострадали от COVID-19 при оказании медпомощи пациентам. Региональная социальная поддержка была оказана более чем 9 тыс. медиков. Об этом 12 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Медик в Мариинской больнице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выплаты по 300 тыс. рублей получили 9205 медиков, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в 1 млн рублей получили семьи 20 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 2,7 млрд рублей.

Отметим, что в прошлом году поддержку от города получили 11 178 медиков и члены семей 37 умерших медицинских работников. Общая сумма выплат превысила 3,7 млрд рублей.

«Медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, члены их семей, также получают единовременные страховые выплаты. Начиная с мая 2020 года, Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования осуществлены выплаты 18 920 медикам, заболевшим COVID-19 на работе, и семьям 43 скончавшихся медицинских работников», — подчеркнули в аппарате вице-губернатора.

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