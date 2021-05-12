Джакарта, , 12:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что государство осуждает акты насилия против гражданского населения Палестины, сообщает Sindonews.

Индонезия подвергает резкой критике напряженность, возникшую в секторе Газа.

«Индонезия осуждает напряженность и насилие, особенно в секторе Газа, которое привело к появлению десятков ни в чем не повинных жертв среди мирного населения», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия продолжает призывать Совет Безопасности ООН предпринять конкретные шаги, чтобы положить конец насилию и восстановить справедливость.

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