Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Министерство обороны США согласилось отменить запрет на вложение средств в китайскую компанию Xiaomi, введённый при 45-м американском президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает 12 мая Bloomberg, ссылаясь на судебный документ.

В постановлении говорится о том, что стороны договорились о дальнейшем урегулировании спора без судебного разбирательства. Пентагон и Xiaomi продолжают обсуждать ряд условий, совместное заявление они намерены представить к 20 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года минобороны США включило Xiaomi в перечень компаний, якобы связанных с китайской военной отраслью. Это означало для компании запрет на американские инвестиции. В марте федеральный судья США временно заблокировал решение Пентагона, приостановив действие запрета на инвестиции в Xiaomi.

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