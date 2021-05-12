Киев, 12 мая 2021, 12:11 — REGNUM Украина получит $90 млн в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация». Об этом сообщила 11 мая пресс-служба Всемирного банка.
Деньги пойдут на закупку вакцин, улучшение системы тестирования, укрепление IТ-системы и проведение кампании по информированию общественности о ходе вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Германии выделило 25,5 млн евро, которые получат в виде кредитов жители Донбасса, переселившиеся на Украину после начала гражданской войны.
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