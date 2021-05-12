Киев, , 12:11 — REGNUM Украина получит $90 млн в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация». Об этом сообщила 11 мая пресс-служба Всемирного банка.

«Проект направлен на то, чтобы помочь стране не только закупить вакцины против COVID-19, но и улучшить инфраструктуру для хранения вакцин и логистики», — сказано в сообщении.

Деньги пойдут на закупку вакцин, улучшение системы тестирования, укрепление IТ-системы и проведение кампании по информированию общественности о ходе вакцинации.

«Этот новый кредит поможет Украине с закупкой и развёртыванием вакцин, в том числе в рамках глобальной инициативы COVAX, но не ограничиваясь ею», — процитировали в пресс-службе слова регионального директора Всемирного банка в Восточной Европе Арупа Банерджи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Германии выделило 25,5 млн евро, которые получат в виде кредитов жители Донбасса, переселившиеся на Украину после начала гражданской войны.

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