Москва, , 12:07 — REGNUM Власти Соединённых Штатов более шести месяцев без каких-либо объяснений отказывается впустить в США подготовленного для работы в посольстве России пресс-секретаря. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, посольство РФ в США работает более шести месяцев без пресс-секретаря, которого Москва подготовила для направления и работы в Вашингтоне.

«Причина — категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности», — сказал источник.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь посольства Соединённых Штатов в Москве Ребекка Росс покинет Россию. Она оказалась в списке десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия США. Попавшие список сотрудники дипмиссии должны покинуть Россию до 21 мая.

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