12 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Амурчанам как никому известно горе трагедии, произошедшей 11 мая в гимназии Казани — сравнительно недавно подобное нападение произошло на Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, где студент устроил стрельбу. Тогда погибли два человека, в том числе стрелявший. Ещё трое выжили, но получили ранения. Жители Приамурья удивлены, почему случай в их регионе в ноябре 2019 года так ничему и не научил и подобное, только с ещё большим числом жертв, повторилось.

Алексей Иванов, , 13:30 — REGNUM Жители Приамурья, как и вся страна, выражают глубокие и искренние соболезнования родным погибших и пострадавших при стрельбе в гимназии №175 в Казани. При этом амурчане крайне негативно восприняли новость, которая последовала следом, не только в их области, но и во многих регионах страны — власти заявили об усилении мер безопасности в учреждениях образования после трагедии в гимназии Татарии.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

Власти Приамурья 12 мая заявили, что во всех образовательных организациях будет усилен пропускной режим, а специалисты оперативно проанализируют морально-психологический климат в ученических и студенческих коллективах.

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«Как всегда, только дети погибли, сразу начинаем усиливать, государство», — прокомментировал на странице ampravda в Instagram пользователь ivliev300.

«Они ручки уже почесывают, опять денежек отхватят. Как было, так всё и останется. Плевать им на жизни, главное куш побольше сорвать. Сегодня зашла в школу, ну стоит рамка, детектор, сидит бабка рядом. Рамка эта визжит, кто проходит. И что? Бабке-то этой что. Спросила меня, куда иду, я сказала на второй этаж. Вот и всё. Иди, неси, что хочешь», — ответила khismatulina_m.

Охрана Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Почему, ну почему нельзя усилить меры до таких случаев? Ну почему у нас считают нормой охранника без оружия?! Ну как так?!» — спросила yulfok.

«В школе (и не только) должны быть в охране мужчины, а не женщины пожилого возраста», — написал пользователь golovkovalubov2 .

«Прям смешно. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А что, до этого случая не было усиления безопасности? Обязательно кто-то должен погибнуть???» — возмущена пользователь anastasya_blaga 28 _rus.

«Бред такой, а в той школе не было мер безопасности? В моем учебном заведении уже невозможно заходить по учебным вопросам. Без пропуска выгоняют — куда еще больше. Давайте всех щупать, сканировать, раздевать, бить за отсутствие пропуска. Это ситуации не поможет. Когда уже люди поймут», — прокомментировал silya_ilya.

«Я считаю, что охранять школы должна Росгвардия, вооруженные, а то легко людей на улицах разгонять! Пусть школы охраняют», — написала nata. gut2.

«Сколько можно усиливать? Усиление только на бумаге. Школы необходимо делать закрытого типа. Ставить бронированные двери и закрывать их на время урока», — считает chernovaevgeniia8240.

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Другие жители Приамурья уверены в том, что не охрану необходимо усиливать в учреждениях образования, а больший упор сделать на нравственное воспитание всего общества.

«Не охрану надо усиливать, а нравственное воспитание детей и в целом общества», — считает пользователь hadzeka_pushistaya_blg.

«Все ударились в охрану. При чём тут охрана? Думаете, если вместо одного охранника поставят двоих — от этого что-то изменится? Ну будут стоять охранники не пенсионеры, а молодые, с удостоверениями, они тоже не смогут ничего сделать. Что, не было таких случаев, что в классы проносили оружие, ножи? Это надо на входе всех обыскивать, а на это очень много времени уйдёт. И какое может быть усиление мер — все учебные заведения оцепить автоматчиками и поставить пушки? Раньше в учебных заведениях сидели бабушки, как тут пишут, с тетрадками, и не было такого. Здесь дело совсем в другом, в очень многом», — прокомментировала vale. ntina28rus.

Стрельба в школе №175 в Казани Kzn.ru

«А я вообще не понимаю, как мы выжили, нас никто не охранял, я в шоке. Тут систему образования надо менять, а не двери бронированные ставить, и воспитание, в семье и в школе», — написал artuhovs.

«Систему образования необходимо менять», — считает tisenkoa94.

«Заберите у детей дорогие телефоны, дайте кнопочный. Родители, живите жизнью детей, интересуетесь их интересами, увлечениями», — прокомментировала natasha. t 58 .

«Ничего и не изменится… Какая бы ни была пропускная система. Он и возле здания может начать во всех стрелять. Для начала нужно вообще разобраться, с чего это всё началось, уж больно часто происходят эти расстрелы», — прокомментировала _n_ann.

«За детьми смотреть лучше надо, сначала они издеваются над животными, а потом в людей стреляют, а родителям некогда прививать детям уважение заботу и любовь», — написал пользователь lela253kira.

«Почему? Почему ищут причину в последствиях, успокаивая нас, что будет укрепляться режим контроля пропускной системы? Систему образования, систему жизни в целом надо менять, систему ценностей в этой жизни надо менять… Иначе ничего не изменится», — уверена dvevgenia_.

«Сейчас из школ тюрьмы сделают. Еще денег заработают на всяких рамках, облучающих детей. Хотя и так уже почти превратили в зоны. Нравственным воспитанием надо заниматься», — считает oksa_fomina.

«Уже давно пора ввести в школьную программу такой предмет, как психология ! Чтобы психолог не только бумажки раз в пять лет раздавал, а чтобы вёл уроки, знал учеников и проблемы класса!» — написал пользователь yatsank.

«Никакое усиление мер не поможет, пока в головах не наведете порядок. В нашей стране даже главная голова хреново думает. Каких кумиров создали, такую ситуацию и получили», — прокомментировала nuzhnaia135.

Жители Приамурья обратили внимание и на тот факт, что у 19-летнего напавшего на школу было разрешение на оружие, и высказались о запрете выдавать оружие гражданам России в возрасте младше 25 лет.

«А разрешения на оружие 19-летним когда запретят выдавать? Я не представляю, зачем оно им??? Запретить оружие до 25, и не будет такого», — считает anastaska.

«Вот жизнь пошла, возмущается, что школы не охраняют! А воспитанием своих детей, может, надо заняться?! Какое разрешение оружия в 19 лет??? Родители-охотники, ну, может, не надо детей приучать убивать! Мужиками станут сами, хобби сами выберут», — считает kalinina4057.

Перезарядка охотничьего ружья

«Общество надо морально оздоравливать. 30 лет только и делали, что разлагали», — написала _hhhhlyubov_hhh.

Не могли жители Приамурья не вспомнить случившуюся аналогичную трагедию в их регионе, когда студент 4-го курса Амурского колледжа строительства пришёл на занятия со своим ружьём и открыл стрельбу по сокурсникам.

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«А что, после трагедии в колледже уже всё забыто?» — спросила gaevaialubov.

«После каждого эксцесса кидаются в крайности. Кажется, уже усиливали после одной стрельбы, или усиления ослабли? Или усиливают на кратковременный период? Если кто-то захочет что-то предпринять, он продумает всё так, что усиления не помогут», — считает nastena_s_va.

«А после стрельбы в техникуме меры ослабили, что ли?!» — удивлен denisvershinin8798.

«Ключевая фраза: после трагедии, сколько уже было подобных случаев!!! Всё временно, и очень плохо!!» — написала _nastassya___.

«Усилят после Казани?! У нас у самих почти такой же случай был, разве после того раза не усилили? Детей убивают средь бела дня, куда мир катится, люди звереют и не понимают, что творят, травятся наркотиками, спиваются, куда смотрит государство и родители за своими детьми! Меня раньше воспитывали — я боялся что-либо родителям против сказать! А сейчас с законами детей нельзя нормально воспитывать, чуть крикнешь или по попе хлопнешь, уголовные дела на родителей возбуждают!» — написал maksmvd91.

«Вам не хватило стрельбы в колледже, вы после трагедии всё проверяете, усиливаете, а дальше как всегда», — считает oksanaoksana9574.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая 19-летний молодой человек пришёл в школу в Казани и устроил стрельбу. Он задержан и даёт показания. Преступник признался, что давно всех ненавидел. В результате стрельбы погибли девять человек.