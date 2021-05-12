Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Октябрьском районе Ростова-на-Дону после капитального ремонта открыли школу имени Молодой гвардии, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«После масштабной реконструкции школа № 32 имени Молодой гвардии вновь готова принять своих учеников. Теперь учреждение оснащено по последнему слову техники. Здесь есть просторный актовый зал с концертным оборудованием, музей, столовая, имеется стационарный пищеблок. Во дворе школы расположена метеоплощадка для научных исследований и экспериментов по изучению погодных явлений. Есть класс робототехники», — написал градоначальник в Instagram.

В учебном заведении также нашлось место для библиотеки и настоящего медиацентра с теле‑ и радиостудией.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость масштабной реконструкции общеобразовательной организации обошлась почти в 670 млн рублей. Здание школы было построено заново, как и зоны для активного досуга учащихся.

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