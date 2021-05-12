Любляна, , 12:10 — REGNUM 12 мая в Словении объявили о начале нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Согласно прогнозам, ситуация в стране должна полностью стабилизироваться в середине июня, когда помимо основных ограничительных мер были отменены социальная дистанция и обязательное ношение масок.

«Мы считаем, что это может произойти в начале лета», — заявил на пресс-конференции в Любляне, доктор философии Леон Цизель из научного института «Йозеф Штефан», который проводит анализ эпидемиологической ситуации для правительства Словении.

Согласно предыдущим прогнозам, стабилизация в Словении произойдет в середине июня, но Цизель предупреждает, что прогнозы ненадёжны, и возвращение к нормальному состоянию зависит от соблюдения ограничительных мер и от темпов вакцинации.

«Чем больше граждан вакцинируется, тем меньше мер и ограничений потребуется в ближайшие недели, и в начале лета мы сможем вернуться к нормальной жизни», — отметил Цизель.