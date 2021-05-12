Пенза, , 12:06 — REGNUM В Пензенской области за прошедший день зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения, по данным общероссийского оперативного штаба на 12 мая, подтверждено 45 875 случаев инфицирования.

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Выздоровели после болезни 43 261 пациент, за сутки — 85 человек. Скончались от COVID-19 еще пять пациентов, всего — 706 человек. Число активных больных на 12 мая составляет 1908 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 мая новые заражения коронавирусом зафиксированы в 83 регионах РФ. В 14,2% случаев у пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки выздоровели 8614 человек, умерли 355 ковид-пациентов.

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