Ташкент, , 12:04 — REGNUM Жители Узбекистана продолжают нести цветы к зданиям посольства России в Ташкенте и представительства Татарии в республике. Об этом сообщили на странице дипломатического представительства в Facebook.

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В представительстве Татарии открыта книга соболезнований семьям погибших в результате нападения на гимназию №175 в Казани. Отзыв оставил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путин. Он осудил нападение на школу в Казани, выразил соболезнованиях родным и близким и пожелал выздоровления пострадавшим.