Москва, , 12:02 — REGNUM Взаимодействие между странами в сфере противодействия международному терроризму в период распространения COVID-19 не ослабло. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

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При этом он подчеркнул, что затронувший практически все государства коронавирус ограничил возможности стран встречаться с партнёрами лично и обсуждать насущные вопросы международной повестки.

«Я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло. Оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат — виртуальный», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

Однако, по словам Сыромолотова, по ряду тем на международных площадках и на двустороннем направлении такого рода активность существенно возросла. В пример он привёл заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору, которое состоялось в сентябре 2020 году под председательством России и успешно завершилось согласованием антитеррористической стратегии «пятёрки».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявлял, что Россия предлагает сотрудничество США в сфере борьбы с терроризмом, но американская сторона не желает вести профессиональный разговор «на основе равноправия и взаимного учёта интересов». Работа по антитеррору, кибербезопасности, правовой помощи приостановлена, и в дополнение к имеющимся проблемам множатся новые, добавил дипломат.

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