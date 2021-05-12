Сургутский район, Югра, , 12:00 — REGNUM В Сургутском районе возбуждено уголовное дело из-за проживания людей в опасном для жизни аварийном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, что один из домов по ул. Энтузиастов в посёлке Солнечный Сургутского района в 2006 году признан аварийным и подлежащим расселению. Его износ составляет на сегодня 65%. До настоящего времени жителям дома не предоставлено безопасное жильё. Кроме того, в 2013 году данный аварийный дом включён в муниципальную адресную программу сноса.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В рамках уголовного дела следователями выясняются причины, по которым люди в течение длительного времени вынуждены проживать в доме с изношенными конструкциями, подвергая свою жизнь опасности.