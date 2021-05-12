Красногорск, , 12:02 — REGNUM Вакцинация от коронавируса на территории садоводческих некоммерческих товариществ продлена в Подмосковье до конца мая. Об этом 12 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

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Мобильные пункты вакцинации на дачных и садовых участках в Подмосковье начали работу на майских праздниках. Эта практика показала свою эффективность, поэтому ее решено было продлить до конца мая.

Прививочные пункты на дачах принимают всех желающих, независимо от места жительства. Для этого не нужна предварительная запись, достаточно иметь с собой паспорт и полис ОМС.

«У нас 25 передвижных пунктов вакцинации, оборудованных морозильными камерами для хранения вакцины. Они ездят по отдаленным территориям. Население заранее предупреждаем о том, что в такой-то день в таком-то месте откроется прививочный пункт. По такому же принципу работаем и в СНТ», — сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

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