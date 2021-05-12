Москва, , 12:03 — REGNUM В предстоящие выходные в столице России ожидается теплая погода с кратковременными дождями разной интенсивности, температура воздуха составит до +22 °C. Об этом 12 мая рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, перед выходными ожидается неблагоприятная погода и днем 14 мая прогнозируются интенсивные дожди кратковременного характера. При этом температура воздуха ночью составит +11… + 13 °C, в дневное время — +20… +22 °C.

«В субботу 15 числа атмосферное давление чуть понизится, погода будет облачная с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ночь будет еще более теплой, в Москве порядка плюс 13−15 градусов. Дневная температура останется на уровне 20−22 градуса. В воскресенье дожди ожидаются меньше, температура существенно не изменится», — сказала она.

Также Позднякова указала, что значения температуры воздуха в эти дни будут на 4−5 градусов выше климатической нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 12 мая, в Москве будет переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха — +22…+24 °C.