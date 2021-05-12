Краснодар, , 12:00 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки 12 мая опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 11 мая, сообщалось о 91 новом случае заражения.

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«В Краснодаре положительный тест на коронавирус получили 26 человек, в Сочи — 15, в Динском районе — девять, в Анапе — семь. В Славянском районе заболели шесть человек, в Туапсинском — пять. В Новороссийске, Тихорецком районах по трое инфицированных, по два человека заразились в Кореновском, Абинском, Новопокровском, Крымском районах», — сообщили в оперштабе.

Всего на 12 мая в Краснодарском крае подтверждено 46 643 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 820,6. 41 230 пациентов выписаны с выздоровлением, скончались 2 810 человек.

В стационарах остаются 1044 пациентов с COVID — 19, 53 человека — в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ, ещё двое — на ЭКМО.