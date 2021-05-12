Рязань, 12 мая 2021, 12:02 — REGNUM Усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, провести в них контрольные мероприятия с привлечением сотрудников правоохранительных органов поручил 12 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В ходе контрольных мероприятий в системе образования поручено проверить, как организована система обеспечения безопасности, корректно ли работает оборудование. Глава региона считает, что также следует посмотреть исполнение обязательств охранными предприятиями, которые закреплены за учебными заведениями.
Активное участие в контрольных рейдах предложено принять сотрудникам силовых ведомств. Власти также предлагают организовать и провести профилактические беседы, тематические классные часы, на которых ещё раз рассказать детям о правилах поведения в случае ЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате нападения на гимназию № 175 в Казани погибли девять человек. Подозреваемый задержан.