Рязань, , 12:02 — REGNUM Усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, провести в них контрольные мероприятия с привлечением сотрудников правоохранительных органов поручил 12 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В ходе контрольных мероприятий в системе образования поручено проверить, как организована система обеспечения безопасности, корректно ли работает оборудование. Глава региона считает, что также следует посмотреть исполнение обязательств охранными предприятиями, которые закреплены за учебными заведениями.

«Трагедия в Казани — это огромное горе для семей, родственников погибших и потрясение для всех жителей нашей страны. Подобные случаи не должны повторяться никогда. Я дал поручение усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Рязанской области: в школах, детских садах, вузах, техникумах. Прошу все ответственные за эту работу ведомства максимально внимательно и ответственно подойти к ней. Наша задача — сделать всё возможное для того, чтобы дети и педагоги чувствовали себя в учреждениях образования комфортно и безопасно», — сказал губернатор.

Активное участие в контрольных рейдах предложено принять сотрудникам силовых ведомств. Власти также предлагают организовать и провести профилактические беседы, тематические классные часы, на которых ещё раз рассказать детям о правилах поведения в случае ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате нападения на гимназию № 175 в Казани погибли девять человек. Подозреваемый задержан.