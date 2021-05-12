12 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Жители Красноярского края приносят свои соболезнования родным погибших в Казани, где 11 мая преступник ворвался в школу от открыл огонь по детям. О причинах трагедии красноярцы рассуждают в соцсетях.

Татьяна Иващенко, , 19:35 — REGNUM Трагедия, произошедшая 11 мая в гимназии № 175 в Казани (Татария), заставила содрогнуться от ужаса всю страну. Погибли невинные люди, в том числе семеро детей. Погибли среди бела дня в школе, куда они без опаски отправлялись каждый день.

Новое поколение Иван Шилов © ИА REGNUM

Свои соболезнования родным погибших приносят жители разных регионов России, в том числе красноярцы. О причинах трагедии жители Красноярского края рассуждают в соцсетях.

«Если разобраться, дети погибли от коррупции и кумовства. Так как в креслах сидят непрофессионалы своего дела, оттуда совершенная безграмотность чиновников», — комментирует подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Denis M.

«Вот пишут, завтра пройдут проверки в школах. А что они собрались проверять? Это как с «Зимней вишней». Проверки по всей стране, и что в итоге? Что изменилось? Так и тут. Отработают для галочки, приведут сухие доклады, и всё», — добавляет он.

Ученики в классе Edu.gov.ru

Ваня С. считает, что трагедии можно было избежать. Причиной произошедшего он назвал «разгильдяйство чиновников, халатность руководителей данного заведения».

»Что? Что должно быть в голове у человека, идущего на такое? Какой мотив??? Страшно всё это!» — комментирует действия преступника, открывшего огонь по школьникам, подписчик паблика «ТВК Красноярск» Николай Ш.

Александр Л. считает, что расстрелявшего школьников Ильназа Галявиева «посадят в психушку, а потом выпустят через пять лет».

»В данном случае не психушка нужна, а смертная казнь», — пишет Екатерина Ч.

Александра Ш. убеждена, что преступник вменяем, но просто притворяется ненормальным, «потому что пожизненного боится».

Ольга Д. удивлена, что парень с оружием в руках спокойно разгуливал по улицам: «Как-то с оружием в руках прошёл мимо камер, органы не среагировали, шёл к школе…«

»Казань! Сложно найти слова… Красноярск скорбит вместе с вами!» — пишет Екатерина Б.

Экстренная психологическая помощь школьникам, их родителям и педагогам после трагедии Kzn.ru

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года вооружённый 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 в Казани и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали. 12 мая в Татарии объявлено днём траура. Уголовное дело о нападении на школу передано в центральный аппарат СКР.

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