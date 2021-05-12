Москва, , 11:58 — REGNUM Власти Турции с 17 мая начнут поэтапно смягчать ограничительные меры после локдауна, введенного из-за вспышки коронавируса в стране, и надеются возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первом этапе (с 17 мая) начнут работать рестораны и кафе на открытых верандах. Откроются торговые центры, спортзалы и парикмахерские. Комендантский час после локдауна будет действовать с 21:00 до 05:0 по будням и выходным. Туристов он не коснётся.

Второй этап начнется с 1 июня — начало комендантского часа в будни запланировано перенести на 22:45, в воскресенье он отменяется. Третий этап запланирован с середины июля — начало комендантского часа в будни сдвинется до 00:.00.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 мая 2021 года, за сутки выявлено 13 тыс. 604 новых выявленных случаев коронавируса за сутки: их оказалось 13 604. Это в четыре раза меньше, чем в апреле (58−60 тыс. в сутки).

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