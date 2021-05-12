Рим, 12 мая, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Профессиональный автодизайнер Самир Садыхов, который в прошлом работал над экстерьером моделей Genesis и Lamborghini, представил проект автомобиля Alfa Romeo TZ4. Рендер с автомобилем размещён на личном сайте дизайнера.

Samirsadikhov.com Alfa Romeo

Внешность представленной дизайнером модели базируется на итальянском купе Zagato Giulia TZ. Данное авто вполне может стать преемником модели 8C Competizione.

Машина на рендере выделяется формой кузова, выполненной в духе моделей Dodge Viper TZ и Dodge Viper TZ3. Линия крыши TZ4 включает почти горизонтальную стеклянную крышку мотора.

Лицевая часть авто получила округлые передние светодиодные фонари и заостренный нос с красивой решёткой. Особо стоит отметить яркий жёлтый бампер и «мускулистый» капот с жёлтым акцентом в его передней части.

Ранее компания Lamborghini представила на автовыставке в Шанхае 830-сильный гиперкар Essenza SCV12. Тираж машины составляет 40 единиц. Автомобиль был разработан в соответствии со стандартами безопасности FIA для концептов.

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