Грозный, , 11:57 — REGNUM В Чечне появился мемориальный комплекс на территории Грозненского суворовского военного училища МВД России. На плитах нового памятника высечены имена сотрудников и воспитанников училища, которые погибли при выполнении своего служебного долга, сообщили 12 мая в пресс-службе МВД по региону.

Центральное место в мемориале занимает плита в честь первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова, который погиб от рук террористов 9 мая 2004 года. На памятнике под его портретом высечена надпись: «Ушел непобежденным».

Торжественная церемония открытия мемориала была приурочена ко Дню Победы. В ней приняли участие воспитанники училища, представители органов власти, глава МВД республики Руслан Алханов.