Оренбург, , 11:56 — REGNUM В администрации Оренбург принято новое кадровое решение. Вакансия главы управления пассажирского транспорта закрыта. На этот пост назначена Оксана Малышева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В новой должности Малышева работает с 1 мая. До этого она трудилась заместителем главы городского комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле муниципальное управление пассажирского транспорта оказалось обезглавленным — без начальника и его заместителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Управление пассажирского транспорта Оренбурга оказалось обезглавленным