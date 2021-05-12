Гаага, Нидерланды, , 11:54 — REGNUM Главный прокурор Международного уголовного суда выразила Фату Бенсуда озабоченность в связи с эскалацией насилия между Израилем и Палестиной. Об этом она пишет в своем твиттере 12 мая.

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«Я с большой озабоченностью отмечаю эскалацию насилия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, а также в Газе и вокруг нее, и возможное совершение преступлений в соответствии с Римским статутом», — пишет Фату Бенсуда.

3 марта Бенсуда объявила, что начинает расследование действий, совершенных Израилем и палестинцами на Западном берегу, в Газе и Восточном Иерусалиме с 2014 года. Израиль в свою очередь заявляет, что суд расследование этого дела — не в юрисдикции суда.