Воронеж, , 11:54 — REGNUM В Воронежской области подтвержден 131 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 мая. Накануне, 11 мая, сообщалось о 132 новых носителях инфекции.

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За сутки признаны выздоровевшими после ковида ещё 133 жителя Воронежской области. В статистику смертности включены ещё 11 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего на 12 мая в Воронежской области подтверждено 82 279 случая заражения коронавирусом, выздоровели 77 674 человек. Скончались за период пандемии 3 301 пациент с COVID-19.