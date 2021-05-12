Уфа, , 11:58 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого бетонщик получил тяжелую травму, установлены в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 17 февраля текущего года в Уфе на 22 этаже строящегося торгово-офисного комплекса на проспекте Салавата Юлаева 24-летний бетонщик армировал плиты перекрытия. В какой-то момент он получил удар концом арматуры, которую несли двое рабочих.

«Как оказалось, они зацепили своей ношей временно протянутый провод от электрического удлинителя, отчего конец арматуры расцепился и травмировал находящегося рядом бетонщика. Пострадавший был доставлен в травмпункт, а далее госпитализирован в Уфимский НИИ глазных болезней», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что причинами этого несчастного случая стали личная неосторожность сотрудника, который переносил груз, а также неудовлетворительная организация производства работ.

Отмечается, что в отношении работодателя были возбуждены административные производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начальнику цеха предъявили обвинение после гибели рабочего.