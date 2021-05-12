Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В Ленинградской области второй раз за май 2021 года регистрируют 13 летальных случаев от ковида. Также за минувшие сутки отмечен незначительный рост числа новых носителей коронавируса — 82 человека, что на четыре случая больше, чем сутками ранее. Об этом 12 мая сообщили в оперативном федеральном штабе.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 11 мая было обнаружено в городах: Сланцы (шесть), Тихвин, Всеволожск, Гатчина (по пять), Мурино, Выборг, Кингисепп, Лодейное Поле (по четыре), Луга и пгт. им. Морозова (по три), Кудрово, Янино-1, Коммунар, Никольское, а также в пгт. Рощино и поселках Семрино, Ушаки (по два).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтверждено 43 560 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40 829 человек, в том числе 77 — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1263 человека.

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