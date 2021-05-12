Казань, , 11:55 — REGNUM В Татарии за сутки зарегистрировали 33 носителей коронавируса. Днем ранее заболели 35 человек. Всего по состоянию на 12 мая подтверждено 20 876 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

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Выздоровели с начала наблюдения 17 788 пациентов, за сутки выписались 62 человека. Скончались за все время 475 пациентов. Новых летальных исходов среди больных с COVID-19 не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 734 новых носителя коронавирусной инфекции, это на 17 случаев больше, чем сутками ранее. Также за минувшие сутки отмечен майский пик смертности от ковида — скончались 39 человек.

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